شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الازدحام.. إيقاف العمل بحراج سوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن أمانة جدة قررت إيقاف العمل بحراج سوق الخضار والفاكهة المركزي احترازيا؛ وذلك بسبب الازدحام وعدم تحقيق التباعد. يأتي ذلك فيما تؤكد وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. يذكر أن وزارة الصحة⁩، أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل (948) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (9) حالات وفيات رحمهم الله. كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (775) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (387,795) حالة ولله الحمد.

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الازدحام.. إيقاف العمل بحراج سوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.