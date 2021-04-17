شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وأمطار رعدية وبرد على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

كما توقع المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان ، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل مكة 40 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل الباحة 14 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.