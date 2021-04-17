سوريا تحتفل بذكرى جلاء الفرنسيين..وزعماء عرب وعالميون يهنئون الأسد

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق - سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تهنئة لنظيره السوري أكد خلالها "دعم بلاده لسيادة واستقلال وسلامة الأراضي السورية".

© Sputnik . Alexei Druzhinin

وقال إن "روسيا تدعم باستمرار سيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا"، مؤكدا عزم بلاده "مواصلة الجهود النشطة من أجل ضمان الأمن والاستقرار وإعادة البناء على الأراضي السورية".

وأعرب بوتين عن "يقينه بأن استمرار تطوير العلاقات الروسية السورية متعددة المجالات يلبي مصالح الشعبين الصديقين، متمنياً للرئيس الأسد دوام الصحة والنجاح ولجميع السوريين الحياة السلمية والموفقة".

من جهته، هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني، نظيره السوري بعيد الاستقلال، معربا عن "أمله بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات واتخاذ خطوات قيمة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وإقامة تعاون إقليمي من خلال توظيف كافة الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين".

وأرسل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، برقية تهنئة للأسد جدد فيها "حرصه على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين سوريا وموريتانيا خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين".

فيما ذكرت وكالة الأنباء الاماراتية "وام"، أن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أرسلوا برقيات تهنئة إلى الرئيس الأسد بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وذكرت "سانا"، أن الأسد تلقى برقيات تهنئة أيضا من ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الأبخازي أصلان بزانيا.