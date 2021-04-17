الوليد بن طلال يمازح ملقحته ضد كورونا:"هاتي كمان"..والممرضة تعلق..فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وفي المقطع المتداول، يظهر الأمير السعودي ذائع الصيت، وهو يتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا، ويقول مُخاطبًا الممرضة: "يدك كويسة إنتي، أول مرة واحدة سعودية تعطيني إبرة.. يدك ممتازة".

​وعندما انتهت الممرضة، قال الوليد: "أحسن إبرة في العالم.. غير معقول، هالإبرة ولا بلاش". وتابع: "معقول أعطيتني الإبرة، هاتي واحدة تانية طيب".

ونشرت صاحبة حساب على تويتر" تدعى شريفة، وتعرف نفسها بأنها "أخصائية مختبرات طبية مدربة إسعافات أولية"، كتبت عبر حسابها أنها هي من أعطت جرعة اللقاح للأمير الوليد.

​وكتبت: "تشرفت بإعطاء صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال جرعته من لقاح كورونا .. جعلها الله له حصناً وعافية".

ولم ينشر الوليد المقطع على حسابه الرسمي على "توتير"، والذي يتابعه فيه أكثر من 12 مليون متابع.