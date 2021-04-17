صحيفة تكشف سبب تأجيل زيارة وفد إسرائيلي إلى المغرب

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم السبت، عن مصادر أن تداعيات جائحة كورونا وانتشار السلالات المتحورة، أدت إلى تأجيل زيارة وفد إسرائيلي إلى المغرب.

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وأفادت الصحيفة إن الهدف من زيارة الوفد الإسرائيلي إلى المغرب، وضع اللمسات الأخيرة بخصوص إطلاق خط جوي مباشر بين البلدين، في وقت كان مسؤولون إسرائيليون ومغاربة قد توقعوا في تصريحات سابقة، أن يتم إطلاق الرحلات الجوية في شهر أبريل الجاري، لكن جرى تأجيل ذلك.

وأكد ديفيد كوفرين، القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، للصحيفة نفسها، أنه كان من المفروض أن تبدأ الرحلات المباشرة في بداية شهر أبريل، لكن تم تأجيل موعد انطلاقها بسبب جائحة كورونا، مشددا على أن هذا الأمر يرتبط أساسا بفتح الأجواء والتخفيف من قيود السفر المفروضة بسبب الوباء.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أعلنت أنها تستأنف في شهر مايو/آيار المقبل استقبال السياح الأجانب الذين تلقوا لقاح كورونا، بعد أكثر من عام على إغلاق حدودها بسبب الجائحة، في وقت أوضحت وزارة السياحة الإسرائيلية أنه "سيتم السماح لعدد محدود من المجموعات السياحية بدخول البلاد، اعتبارا من 23 مايو، مع السماح للزوار بشكل فردي في مرحلة لاحقة".

ومن المقرر أن تؤدي الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب إلى انخفاض أسعار التذاكر وتقليص كبير في أوقات الرحلات، مقارنة بالوضع الحالي الذي يتطلب من الركاب تغيير طائراتهم في دول أخرى.