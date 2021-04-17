مصر... تحذير من طقس الأحد ونصائح "مهمة" لصيام آمن

دبي - محمود عبدالرازق - وتوقعت الهيئة بحسب بيان لها على "فيسبوك"، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة في كافة أنحاء البلاد تقارب 40 درجة مئوية ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

وأشارت كذلك إلى"ازدياد فرص سطوع الشمس خلال اليوم".

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة، وقالت إنه "إذا اضطررت للخروج، ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس، وابحث عن الظل".

ونصحت "بالإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه"، وكذلك تأخير وجبة السحور قدر الإمكان، وشرب الماء بكثرة بعد الإفطار.

كما نصحت الهيئة "بعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية، وارتداء ملابس فضفاضة وقطنية، وأيضا ارتداء واقي الرأس لتجنب أشعة الشمس.