الكاظمي للعراقيين: الطائفية نظير العنصرية

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وأوضح الكاظمي أن علماء الدين يقومون بدور كبير في نشر التوعية الصحيحة التي نحن بأمس الحاجة لها، بعد سنين طويلة من الحروب التي نالت من القيم والمبادئ التي تربى عليها العراقيين، مشيرا إلى أنهم ساهموا في إعادة الوضع الطبيعي للمجتمع الذي عانى من الظلم والدكتاتورية والفوضى.
وقال رئيس الوزراء العراقي إن الخطاب المعتدل ساعد كثيرا في الخلاص من المرحلة الطائفية التي مر بها العراق وساعد على الاستقرار الذي يعيشه العراق اليوم، مضيفا: "الطائفية مثل العنصرية التي تعتمد على بث الفرقة بين الناس".
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من هو رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي؟