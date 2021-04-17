شكرا لقرائتكم خبر عن لطمه على وجهه.. شاهد كيف تصرف شاب إيراني غاضب مع «مُعمّم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو يظهر قيام شاب إيراني بلطم “معمم ” على وجهه في وسط الطريق.

ويُظهر المقطع شاباً إيراني ، يبدو غاضباً وهو يعترض طريق أحد المعممين متلفظاً بكلمات حادة عن تسببهم في تدمير حياة مواطني إيران ويتبع كلماته بصفعة قوية على وجه المعمم الذي انصرف مسرعاً من أمام الشاب الغاضب.

ويسود الغضب بين أوساط الشباب الإيراني من تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها بلادهم في ظل سياسة النظام الإيراني التقشفية ، وخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.