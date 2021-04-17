شكرا لقرائتكم خبر عن تهنئة المواطنين لولي العهد بمولود جديد تتصدر الترند بوسم #عبدالعزيز_بن_محمد_بن_سلمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم#عبدالعزيز_بن_محمد_بن_سلمان، الذي تصدر الترند على منصة “تويتر”، احتفاءاً وتهنئة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – بمناسبة مولود جديد أسماه عبد العزيز تيمناً باسم جده مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز – رحمه الله -. وقال مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد،الأستاذ بدر العساكر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللهم بارك لسمو سيدي ولي العهد ما وهبه الله ورزقه، بقدوم مولوده الجديد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان اللهم ارزقه بره واحفظه لوالديه واجعله قرة عين لهما».

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