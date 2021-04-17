رئاسة شؤون الكنائس في فلسطين تحيي الأسرى في يومهم

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، فقد أكدت اللجنة في بيان صادر عن رئيسها مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، أن "الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي هم طليعة نضال شعبنا نحو الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس".

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وشددت اللجنة في البيان على أن "يوم الأسير الفلسطيني سيبقى يوما وطنيا يحييه أبناء شعبنا داخل الوطن وخارجه ومعهم أنصار الحرية في العالم تأكيدا على مشروعية نضالهم ومركزية قضيتهم".

وأردفت أن "قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولويات مؤسسات الشعب الفلسطيني، وفاءً لنضالهم وتضحياتهم الوطنية في سبيل حرية شعبهم، داعية إلى توحيد الجهود الوطنية والدولية والفعاليات المختلفة لنصرتهم ودعم حقهم المشروع بالحرية".

وكشفت اللجنة، أن "الأسرى داخل سجون الاحتلال يعيشون ظروفا قاسية ويتعرضون لانتهاكات متواصلة مخالفة للقانون الدولي ولاتفاقيات حقوق الانسان، أبرزها التعذيب الجسدي والنفسي والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الزيارة".