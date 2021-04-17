إعلام: "أنصار الله" تعرقل عمل المنظمات الإغاثية في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / George Ourfalian

ولفتت إلى أن ذلك يحدث وسط تردي الأوضاع المعيشية في العديد من المناطق اليمنية، خاصة في محافظتي الحديدة وحجة.

وأوضحت الشبكة أن هذه التطورات تم الكشف عنها في التقرير الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في اليمن، الذي أوضح أن القيود المفروضة على حركة المنظمات الإنسانية والموظفين والبضائع داخل اليمن وإليه هي أكثر القيود المبلغ عنها.

وتابعت: "تم الإبلاغ عن 369 حادثة، تضمنت تأخير تصاريح السفر أو رفضها بالإضافة إلى الاحتجاز في نقاط التفتيش في المحافظات الشمالية"، مضيفة: "تواصل جماعة "الحوثيين" عرقلة عمل تلك المنظمات، عبر إصدار مجموعة من المطالب الجديدة المخصصة لمنح تصاريح السفر".

وتشمل تلك المطالب مطالبة العاملين في تلك المنظمات بنسخة من قوائم المستفيدين وعقود تأجير المركبات وغيرها من المعلومات الحساسة أو المحمية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.