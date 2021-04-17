5 جرحى جراء قصف بالهاون على مقر للحشد الشعبي شمال العراق

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما نقلته "السومرية نيوز" عن مصدر أمني عراقي لم تسمه.

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وأوضح المصدر أن "ست قذائف هاون سقطت على مقر تابع لقوات الحشد الشعبي في داقوق بمحافظة كركوك".

وأشار إلى "وقوع ثلاث إصابات من قوات الجيش ومنتسبين اثنين من الحشد، جراء القصف".

ولم يتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم، إلا أن "الحشد الشعبي" التابع رسميا للقوات المسلحة العراقية، يشارك القوات الحكومية في حملات موسعة لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في شتى أنحاء البلاد.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".