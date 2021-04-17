شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولي ينفي تعرض القوافل الأمريكية لهجوم من التنظيمات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المتحدث باسم التحالف الدولي واين مارتو، تعرض القوافل الأمريكية التي تنقل الإمدادات إلى القواعد الأمريكية في العراق لهجوم من قبل تنظيم (داعش) أو العصابات الخارجة عن القانون.

وقال مارتو - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - "إن هناك اعتقادا خاطئا بأنّ داعش أو العصابات الخارجة عن القانون تهاجم القوافل الأمريكية التي تنقل الإمدادات إلى القواعد الأمريكية في العراق"، مشيرا إلى أن العصابات تهاجم القوافل اللوجستية العراقية المتعاقدة مع مجموعة من المدنيين العراقيين.