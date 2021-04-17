شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية يرحب بالقرار الأممي لنشر مراقبين لوقف النار بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بالقرار الأممي الداعي إلى نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا .



وقال الدبيبة - في بيان اليوم السبت، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية - إن حكومة الوحدة ملتزمة بالمهام الموكلة إليها وفق الخارطة السياسية المتفق عليها، داعيا مجلس الأمن إلى دعم حكومته في عملية إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.



وأكد رئيس الحكومة الليبية على الالتزام بتوفير كل الظروف من أجل إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها وتوفير كل الظروف لنجاحها.