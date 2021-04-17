ليبيا... إنطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض نشره على فيسبوك انطلاق "الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا داخل بلدية طرابلس والمراكز الصحية الأخرى بالبلديات".

وأوضح البيان أنه تم تجهيز 430 مرفقا صحيا في كل ربوع البلاد بكافة المستلزمات الصحية والإعلامية الخاصة بحملة التطعيم.

وفي 10 أبريل/نيسان الجاري أعلن المركز الوطني، أن الاستعدادات جارية لانطلاق حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعلن عن انطلاقها اليوم.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار "لدينا لقاح سبونيك-في الروسي الذي يعطى للذين أعمارهم أقل من 60 سنة، ولدينا أسترازينيكا الذي سيعطى لمن هم فوق الـ60 سنة، ولدينا أيضا اللقاح الصيني سينوفاك".

وأوضح المسؤول أن اللقاحات ستوزع على أنحاء البلاد، بما في ذلك "بلديات الشرق والجنوب في الأيام المقبلة".

وأمس الجمعة، سجلت ليبيا 573 إصابة جديدة بكورونا، و9 حالات وفاة، ما رفع إجمالي المصابين إلى 171 ألفا و131 من بينهم 11 ألفا و905 حالة نشطة (مصابون حاليون) و2882 حالة وفاة.