الجيش اليمني يستعيد قرية قرب تعز إثر مواجهات عنيفة مع الحوثيين

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقال موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" إن "قوات الجيش الوطني شنت هجوماً على مواقع تمركز الحوثيين في جبهة مَقبنة غربي تعز، تمكنت خلاله من تحرير تبة الشيكي وقرية زبيدة".

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وذكر أن "المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة 35 في صفوف الحوثيين"، مشيراً إلى "إعطاب مدفعية الجيش مدرعة بي إم بي تابعة للحوثيين".

ويأتي التقدم الجديد للجيش اليمني، غداة إعلانه السيطرة على سلسلة تلال السوداء في منطقة القحيفة في مديرية مَقبنة غربي تعز، اثر هجوم واسع على الحوثيين أوقع العديد من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح.

وتشهد محافظة تعز منذ مطلع آذار/مارس الماضي، معارك بين الحوثيين والجيش اليمني، إثر اطلاق الأخير عملية عسكرية واسعة على مواقع الجماعة في مديريات مَقبنة وجبل حَبشي والمَعافِر غربي تعز، أعلن خلالها السيطرة على جبال الزهيب وغباري وعلقة والدرب والممطار الاستراتيجية، ومنطقتي الكدحة والطوير وقرى الغليل والسحيحة ودرخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة وغيرها في ريف تعز الغربي.