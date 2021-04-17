بدءا من "نصر الله".. إسرائيل تخصص طبيبا لتقييم صحة قادة خصومها

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا" المعروف بقريه من الاستخبارات الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن وحدة الاستخبارات التكنولوجية التابعة للجيش الإسرائيلي ضمت طبيبا جديدا حصرت مهمته بدراسة الوضع الصحي لقادة الدول العربية وملوكها، بل وزوجاتهم، أيضا.

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وأكد الموقع أن هذا الطبيب يفحص ويبحث ويدرس ويحلل الصور التي تنشر أو تذاع أو تبث لقادة وملوك ورؤساء الدول العربية وفصائل المقاومة الفلسطينية، بهدف رصد أي تغيير في وضعهم الصحي، وأن البداية جاءت مع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، حيث يرصد هذا الطبيب حالته الصحية من خلال خطاباته المتوالية.

وأشار الموقع العبري إلى أن هذا الطبيب لم يكتف ببداية تتبع صحة حسن نصر الله، ولكنه يراقب عن كثب، الوضع الصحي للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، مؤكدا أنه دخل إلى المستشفى عدة مرات خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس "خصومه وأعداءه، بشكل جيد، ومكثف، ويبحث ما إذا كانوا بصحة جيدة أم لا، ويأكلون أم لا، ويناقشون "لغة الحوار" لكل زعيم أو قائد أو ملك عربي، وما إذا كان وجهه شاحبا أو يتعرق أو أصبح أعرجا، أي أن إسرائيل تفحص الوضع الصحي الشامل والكامل للقادة والزعماء العرب والمسلمين.