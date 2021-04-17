محمد بن سلمان يرزق بمولود خامس 

دبي - محمود عبدالرازق - وتوالت التهاني والتبريكات لولي العهد السعودي بمولوده الجديد، وهو ما بدأه شقيقه، الأمير سعود بن سلمان، حينما كتب مغردا على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، مباركا لأخيه على ولده الجديد، عبد العزيز.

وقال الأمير سعود بن سلمان:

أرفع أسمى آيات التهاني لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله، بقدوم مولود سمو سيدي ولي العهد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان، جعله الله من مواليد السعادة وبارك الله فيه جعله قرة عين لوالديه.

كما غرد الأمير محمد بن سلطان آل سعود، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: رُزق سمو سيدي ولي العهد بمولود أسماه عبدالعزيز، جعله الله من مواليد السعادة.

وبدوره، غرد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، قائلا:

أتقدم لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد بأحر التهاني وخالص التبريكات بقدوم مولود لسمو سيدي ولي العهد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان… جعله الله من مواليد السعادة وأنبته نباتاً حسناً وجعله قرة عين لوالديه“.

ويذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، متزوج من ابنة عمه سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود. وله منها خمسة أولاد، هم: سلمان، مشهور، فهدة، نورة وعبد العزيز.