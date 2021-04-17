ثلث الكويتيين يخططون للسفر 5 مرات خلال عام

دبي - محمود عبدالرازق - في المقابل وبحسب الاستطلاع ذاته الذي نشرت نتائجه صحيفة "القبس" المحلية، اليوم السبت، يخطط %58 من المسافرين من جميع الجنسيات في الكويت للسفر ثلاث مرات على الأقل خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وأجرت "طيران الجزيرة" وهي شركة طيران خاصة مقرها في العاصمة الكويت، هذا الاستطلاع "للتعرّف على آراء المسافرين وخلق تجربة سفر تناسبهم في المستقبل".

Twitter/masralarabia

وشمل الاستطلاع عينة قدرت بنحو 4.5 آلاف من عملاء الشركة المواطنين والمقيمين.

وكشف أيضا أن معظم المشاركين يخططون للسفر في إجازات طويلة وإجازات سنوية، بينما قال %30 من المشاركين إنهم سيسافرون لزيارة العائلة والأصدقاء.

وشملت العينة 29% من الكويتيين، و27% من الجنسية المصرية، و20% من الجنسية الهندية، 13% من مواطني دول المشرق العربي، و3% من مواطني دول الخليج، والباقي منه مختلف الدول في أوروبا والأميركتين وآسيا.

في سياق متصل، شملت الوجهات السياحية المفضلة لدى عينة الاستطلاع كلاً من تركيا وتايلند والإمارات وجورجيا والمملكة المتحدة.

وأعرب المشاركون في الاستطلاع عن قناعتهم بأن السفر آمن في ظل جائحة كورونا، وأن معرفتهم بإجراءات التعقيم والنظافة في المقصورة أمر مهم للشعور بأمان أكثر.

كما أبدى 59% من المشاركين في الاستطلاع استعدادهم للسفر حتى وإن تم فرض حجر صحي لأكثر من 7 أيام في وجهة وصولهم أو وجهة العودة.