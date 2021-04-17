شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. مستوطنون يحرقون 50 شجرة زيتون ببيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرق مستوطنون، عشرات أشجار الزيتون المعمرة، في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن مجموعة من المستوطنين أحرقوا 50 شجرة زيتون في منطقة "دير معلا" شمال البلدة.

وعلى صعيد آخر، منعت القوات الإسرائيلية عقد مؤتمر صحفي لمرشحي الفصائل الوطنية الفلسطينية لانتخابات المجلس التشريعي في مدينة القدس المحتلة، واعتقلت 3 مرشحين، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه كان من المقرر عقد مؤتمر صحفي للمرشحين المقدسيين للإعلان عن موقفهم من إجراء الانتخابات في القدس وآليات مشاركة المقدسيين فيها. واعتقلت شرطة الاحتلال أشرف الأعور، وناصر قوس عن قائمة حركة فتح، ورتيبة النتشة عن قائمة فدا، وحاصرت مخابرات الاحتلال فندق "السانت جورج" حيث كان من المقرر عقد المؤتمر الصحفي، قبل الفعالية ودققت في هويات المارة ومنعت عقد المؤتمر.

منعت القوات الإسرائيلية اليوم /السبت/ عقد مؤتمر صحفي لمرشحي الفصائل الوطنية الفلسطينية لانتخابات المجلس التشريعي في مدينة القدس المحتلة، واعتقلت 3 مرشحين، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه كان من المقرر عقد مؤتمر صحفي للمرشحين المقدسيين للإعلان عن موقفهم من إجراء الانتخابات في القدس وآليات مشاركة المقدسيين فيها.