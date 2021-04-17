تونس تعلن غلق المدارس وتمديد حظر التجوال حتى 30 إبريل لإبطاء انتشار كورونا

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء التونسية ، بأن الحكومة التونسية قررت إغلاق المدارس من 18 إلى 30 إبريل الجارى، وذلك لإبطاء التفشى السريع لفيروس كورونا في البلاد.

وكانت إذاعة موزاييك أف أم" التونسية، نقلت عن مصادرها في رئاسة الحكومة، بأن البلاد ستمدد حظر التجول لكافة وسائل النقل، والذي يبدأ الساعة السابعة مساءً وحتى الخامسة صباحاً، مع استثناء السيارات التي تقل حالات مصابة بالفيروس، وخدمات التوصيل بالنسبة للمحلات التجارية والمطاعم.