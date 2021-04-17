ميزة عجيبة من غوغل إيرث.. اكتشف كيف تغيرت الأرض

الكويت - هبة التوبجي - فريق غوغل قام بجمع ما لا يقل عن 24 مليون صورة التقطتها الأقمار الصناعية لكوكب الأرض على مدى 37 عاماً

ميزة جديدة كشفت عنها غوغل تمت إضافتها إلى خدمة “غوغل إيرث” التي تقدمها الشركة، تساعد المستخدم على الاطلاع على أبرز التغيرات التي طرأت على مواقع مختلفة حول الأرض، على مدى عقود.

وستتيح الخاصية الجديدة، التي تحمل اسم “تايم لابس”، للمستخدمين استكشاف تطور المواقع على الخريطة حول العالم.

كما أوضحت الشركة أن فريقها قام بجمع ما لا يقل عن 24 مليون صورة التقطتها الأقمار الصناعية لكوكب الأرض على مدى 37 عاماً.

إلى ذلك قالت المسؤولة في غوغل، ريبيكا مور: “مع تايم لابس في غوغل إيرث، لدينا صورة أوضح بمتناول أيدينا حول كوكبنا المتغير”، لافتة إلى أن الخاصية الجديدة “لا تعرض المشكلات فحسب، بل حتى الحلول، إلى جانب الظواهر الطبيعية الفتانة التي تجلت على مدى عقود”.

وأكدت غوغل أنها ستعمل على إضافة صور جديدة لهذه الميزة على مدى العقد المقبل.

يشار إلى أن الميزة تتيح للمستخدمين متابعة العديد من الأحداث التي تشهدها مناطق عدة حول العالم، بما يشمل تأثير التغير المناخي الذي يصاحبه حرائق في الغابات وفيضانات وذوبان في بقع جليدية عدة.

وفي مارس، كشفت غوغل عن ميزة أخرى تعمل على تسهيل مشاركة المستخدمين لصور المواقع التي يزورونها، وتهدف لجعل الخرائط ليس فقط وسيلة للحصول على الاتجاهات، بل وسيلة تساعد على التخطيط للرحلات أيضاً.

ومن خلال تطبيق “غوغل إيرث”، يمكن للمستخدمين الحصول على أرقام الشركات والمؤسسات المحلية، ومعرفة كيفية الوصول إليهم، ومعرفة معلومات تتعلق بمواقف السيارات وكيفية دفع رسوم الوقوف ومشاركة تجاربهم مع الآخرين.

يذكر أن التطبيق كان أضاف ميزة، في سبتمبر الماضي، توضح “مدى انتشار فيروس كورونا في منطقة معينة”.