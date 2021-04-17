"تويتر" تواجه أطول أخطاء الخدمة في تاريخ وسائل التواصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أبلغ مستخدمون في جميع أنحاء العالم عن خطأ في تسجيل الخروج، وفشل في التغريد وأحيانا أخرى بطء كبير في النشر.



وانتقل العديد من مستخدمي موقع Twitter في جميع أنحاء العالم، إلى النظام الأساسي للإبلاغ عن مشكلات متعددة مثل مصطلحات البحث وفشل تحميل التغريدات، واستعادة التغريدات، وفشل في الخروج من حسابات المستخدمين.

وتعتبر هذه المشكلة التي تواجه معظم مستخدمي تويتر، الثانية التي يتعرض لها موقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة، بعد إعلانه عن مشكلة أمس الجمعة، وقال إنه يعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

وبحسب موقع "Downdetector" المتتبع لمشاكل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فإن العديد من مستخدمي تويتر أبلغوا، السبت، عن مشاكل فنية على أجهزة الكمبيوتر المكتبي بعيدا عن نظامي Android وiOS.

في وقت سابق يوم الجمعة أيضا، تعطلت خدمات Twitter بالنسبة لعدد كبير من المستخدمين، بعد أن أبلغ حوالي 40 ألف مستخدم عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي، مرتبطة بالدخول وتأخر التغريد.

وأمس، قالت الشركة في وقت متأخر إنها تعمل على إصلاح مشكلة الدخول والتغريد، بعد أن أبلغ الآلاف من المستخدمين عن مشاكل في النظام الأساسي.. "قد لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم.. نحن نعمل على إصلاح المشكلة وستعود إلى الجدول الزمني قريبا".

واليوم السبت، واجه المستخدمون عدة مشاكل ما يعني أن مشكلة بعض أنشطة تويتر لم تحل بعد منذ يوم أمس.

إذ كانت الرسالة الأكثر ظهورا للمستخدمين: "الإدخال الذي قمت به لم يؤد إلى أي نتائج. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق" و"لا يمكن استرداد التغريدات في الوقت الحالي. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق".

وبحسب موقع فايننشال إكسبرس، فقد "يكون هذا أحد أطول أخطاء الخدمة في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي الحديث".

وبحسب موقع "إنديبندنت"، فإن 68% من المستخدمين تعرضوا إلى مشاكل عامة مع موقع Twitter، بينما أبلغ 19% منهم عن أخطاء في تطبيق Android، قبل أن تتراجع الشكاوى من مستخدمي النظام.

وخلال الشهور القليلة الماضية، ارتفعت حدة المشاكل التي تواجه تويتر، لكن سرعان ما تعلن الشركة في بيانات منفصلة عن هذه المشاكل وحلها، وهو الأمر الذي تأثر هذه المرة، ما قد يؤثر سلبا على سهم الشركة في تعاملات الإثنين المقبل.