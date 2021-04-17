وصول الشحنة العاشرة من لقاح فايزر إلى لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "الجمهورية" اللبناني، فقد أكدت الوزارة وصول الشحنة الـ10 من لقاح فايزر، التي تحتوي على 47970 لقاحا.

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واستقبل لبنان 9 شحنات من لقاح فايزر سابقا، كان أولها في 14 فبراير/ شباط الماضي، وآخرها في 10 إبريل/ نيسان الجاري.

وبذلك يبلغ مجموع ما تسلمه لبنان في هذه الشحنات الـ10/ 391950 لقاحا من فايزر.

وقد أوضحت الوزارة أن العدد التفصيلي اليومي والتراكمي للذين حصلوا على اللقاح ينشر يوميا في التقرير اليومي عن كورونا الصادر عنها.

يشار إلى أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، كان قد اكد في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الخميس الماضي، أن بلاده تعول على مساعدة روسيا في مكافحة فيروس كورونا عن طريق زيادة عدد اللقاحات المقدمة له، قائلا: "أنتم تقدمون لنا بالفعل المساعدة المناسبة في شكل توفير اللقاحات التي نستخدمها بنشاط للتطعيمات. لكنني أود زيادة هذا العدد، خاصة مع مراعاة الصعوبات التي يواجهها بلدنا".

وكانت قد وصلت إلى مطار بيروت الدولي الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وأعرب وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عن أمله بأن يؤمن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي لبلاده كمية أكبر من اللقاح المضاد لكورونا، لأن لبنان فعلا يعاني في هذه الفترة.