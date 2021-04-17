تونس: وقف الدراسة في جميع المؤسسات التربوية حتى 30 أبريل

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت قناة "نسمة"، مساء اليوم السبت، بأن اللجنة العلمية التونسية لمجابهة فيروس كورونا، أقرت، اليوم السبت، تعليق الدروس في جميع المعاهد والمدارس، ودعت الجهات المعنية إلى اجتماع عاجل من أجل إيجاد حلول لمتابعة السنة الدراسية، فضلا عن إقرار متابعة الدروس عن بعد.

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وفي السياق نفسه، نقلت مراسلة "سبوتنيك" عن المتحدثة الرسمية باسم الحكومة التونسية، حسناء بن سليمان، خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بالقصبة، اليوم السبت، جملة من القرارات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا.

وتتمثل هذه القرارات في إيقاف الدروس بداية من يوم غد بكافة المؤسسات العمومية والخاصة وإقرار التعليم عن بعد، ومنع تجول كافة أصناف العربات وكافة وسائل النقل العمومي، بداية من الساعة السابعة مساء، وحتى الخامسة صباحا، مع استثناء الحالات المتأكدة وخدمات التوصيل بالنسبة للمحلات التجارية والمطاعم، فيما تم الإبقاء على توقيت حظر التجول من الساعة العاشرة ليلا، إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي.

وتقرر غلق جميع المحلات التي لا تلتزم بالبروتوكولات الصحية وتوقيت حظر التجول، وإقرار العمل بنظام الفرق في القطاع العام والوظيفة العمومية ودعوة المؤسسات الخاصة للعمل عن بعد، وكذلك اعتماد الحجر الصحي الإجباري لكل المسافرين الوافدين على تونس.

من جهتها، شددت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة، نصاف بت علية، على أن الوضع الوبائي خطير بكل المقاييس.