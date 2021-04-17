مرصد مصري: 182 هجوما إرهابيا فى الشرق الأوسط خلال مارس

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في رصد أجراه "المركز الوطني للدراسات" للأنشطة والتفاعلات المرتبطة بالظاهرة الإرهابية في نطاق الشرق الأوسط والمنطقة العربية خلال الشهر الماضي، بحسب "بوابة أخبار اليوم" المصرية.

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وأفاد التقرير بوقوع نحو 147 هجوما إرهابيا في نطاق دول المنطقة التي تشهد صراعات أو عدم استقرار سياسي؛ في مقابل 35 عملية بالدول التي يصفها التقرير بالمستقرة.

وأوضح التقرير أن غالبية الهجمات تم تنفيذها من خلال نمطين- التفجيرات بعبوات ناسفة التي تكررت نحو 79 مرة (بينهم 70 تفجير في دول الصراع) وهجمات مسلحة تكررت نحو 66 مرة (بينها 57 في دول الصراع).

وعزا التقرير تصاعد العمليات الإرهابية خلال مارس مقارنة بشهر فبراير إلى محددات أبرزها احتدام الصراع السياسي في أفغانستان التي تعرضت وحدها خلال الشهر الماضي إلى 60 هجوم إرهابي.

ومن بين هذه المحددات أيضا احتدام المواجهات العملياتية في العراق على خلفية الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة العراقية في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، ما دفع الأخير إلى محاولة إثبات وجوده فقام بتنفيذ نحو 40 هجوما إرهابيا في مارس.

ويضاف إلى المحددات أيضاً احتدام المشهد العسكري في اليمن والذي دفع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى تكثيف هجماتهم ضد السعودية التي تعرضت لــ 14 عملية اسُتخدمت في تنفيذها القذائف والطائرات المسيرة.