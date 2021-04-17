جرعة ثالثة للملقحين بـ"فايزر"... مسؤول بـ"الصحة الخليجي" يوضح

دبي - محمود عبدالرازق - وتساءل عدد كبير حول حقيقة هذه التصريحات، ومن جانبه أكد مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، أن أحدًا لا يستطيع الجزم باحتمالية أن تكون هناك جرعة من لقاح كورونا المستجد، السنة القادمة.

وقال في تغريدة على "تويتر": البعض تفاجأ من حديث مسؤول في شركة "فايزر" عن احتمالية أن يكون هناك جرعة من اللقاح السنة القادمة.. نعم هذا الاحتمال وارد".

وأضاف: ".. ولكن حتى الآن لا يستطيع أحد الجزم" بضرورة الحصول على هذه الجرعة الثالثة من اللقاح الأمريكي.

​وأكد المسؤول على أن هذا "لا يعني ضعف فعالية اللقاح، بل لا يزال مهما وفعالا مثله مثل غيره من اللقاحات الموسمية الفعالة كالإنفلونزا".

وفي تصريحات سابقة لقناة "الحرة" الأمريكية قال الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأمريكية "فايزر" ألبرت بورلا: "هناك فرضية معقولة وهي أن جرعة ثالثة ستكون ضرورية على الأرجح، بين ستة أشهر واثني عشر شهرًا، وبعدها سيكون هناك تطعيم مرة كل سنة، لكن ما زال يجب التأكد من كل ذلك".

وتابع: "من ناحية أخرى، ستؤدي النسخ المتحورة من فيروس كورونا دورًا رئيسيًا.