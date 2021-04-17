شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية يبحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسى خروج القوات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، توحيد المؤسسات ورحيل القوات الأجنبية.



ونقلت بوابة (أفريقيا) الليبية اليوم /السبت /عن السفارة الفرنسية - في تغريدة بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) - قولها إن ماكرون و الدبيبة بحثا هاتفيا استمرار الانتقال للانتخابات في ليبيا والمقررة في 24 ديسمبر القادم وتوحيد المؤسسات، ورحيل القوات الأجنبية، وخدمات للمواطنين.

