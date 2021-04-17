شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. جريان للسيول في «بحرة عويرض» جنوب تبوك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تعرضت منطقة تبوك اليوم السبت لجريان للسيول جراء هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.
وتداول مغردون على موقع”تويتر”، مقطع فيديو يظهر جريان سيول بحرة عويرض جنوب تبوك.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى أجزاء من مناطق( حائل، القصيم ،الرياض).
ويستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقني (الجوف ، تبوك ) تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
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