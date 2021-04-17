شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الرياض» يتفاعل مع مقطع يُظهر قائد مركبة يمارس التفحيط بحي القيروان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تفاعلت المديرية العامة للمرور بمنطقة الرياض مع مقطع فيديو متداول، يظهر قيام قائد مركبة بالتفحيط والقيادة بسرعة عالية. وأوضح “المرور” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه تم رفع الملاحظة والشكوى للقسم المختص. وكان مقطع فيديو قد قيام قائد مركبة متهور بالتفحيط وسط طريق عام بحي القيروان بالعاصمة الرياض. وأظهر المقطع المتداول قائداً متهوراً يسوق مركبته بسرعة عالية متجاوزاً رواد الطريق، ثم قام بالتفحيط وسط الطريق معرضاً حياته وحياة من حوله للخطر، وطالب عدد كبير من متداولي المقطع بسرعة ضبط الفاعل وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

كانت هذه تفاصيل خبر «مرور الرياض» يتفاعل مع مقطع يُظهر قائد مركبة يمارس التفحيط بحي القيروان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.