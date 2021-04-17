شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تدعو المصلين والمعتمرين للحفاظ على الحرم المكي بهذا الإجراء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت شؤون الحرمين الشريفين قاصدي المسجد الحرام من مصلين ومعتمرين، إلى المساهمة في نظام الحرم المكي.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن وضع النفايات في مكانها الصحيح، يأتي في إطار الشعور بالمسؤولية ويحافظ على نظافة المسجد الحرام.

تجدر الإشارة إلى أنه سيؤم المصلين بصلاة التراويح مساء اليوم الشيخ سعود الشريم وياسر الدوسري.