شكرا لقرائتكم خبر عن «مكنون» تعلن تمديد «مبادرة فضائل» لحفظ عدة سور من القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، عن تمديد مبادرة “فضائل” لحفظ عدة سور من القرآن الكريم.

وقالت جمعية مكنون عبر حسابها في “تويتر”، إنه نظراً للاقبال المتزايد على برنامج فضائل، فقد تم تمديد التسجيل في البرنامج.

وتعتمد فكرة المبادرة على تنظيم “حلقات يومية – عن بعد – لحفظ عدة سور من القرآن الكريم ورد فيها فضل في السنة النبوية”.

وأضافت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض أنه يمكن التسجيل في المبادرة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).