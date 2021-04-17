"الشارقة الخيرية" تنفذ إفطار صائم في 35 دولة حول العالم بواقع 250 ألف وجبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أنها خصصت 250 ألف وجبة إفطار صائم تم البدء في توزيعها منذ اليوم الأول في شهر رمضان المبارك وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل في 35 دولة حول العالم .



وقال محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات إن مشروع إفطار صائم يأتي ضمن البرامج التي تحرص الجمعية على تنفيذها سنوياً مع بداية شهر رمضان المبارك لمساعدة المحتاجين واستكمالاً للمساعدات الإنسانية التي تقدمها استشعاراً للواجب الإنساني الذي تلتزم به كونها واحدة من المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات والتي تلتزم بقيم مساندة الأشقاء والأصدقاء في الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وأضاف أن مشروع إفطار صائم خارج الدولة يشهد إقبالاً كبيراً من الصائمين خلال الشهر الفضيل و يشمل اللاجئين في المخيمات حيث تحرص الجمعية على تقديم أفضل صور الدعم للصائمين وتوفير وجبات تتضمن العناصر الغذائية الأساسية من غالب غذاء أهل البلد المعني مع مراعاة خصوصية كل دولة .

وأوضح أن مكاتب الجمعية في تلك البلدان تعمل على تنفيذ مشروع الإفطار على الوجه الأفضل الذي يعبر عن الإنسانية في صورتها الجوهرية ويتم اختيار مناطق ومواقع التوزيع وتحديد البلدان وفق رؤية مكاتبنا ومنفذينا من خلال الدراسات التي يقومون بها لتحديد الفئات الأكثر احتياجا ومن ثم القيام بتوزيع الوجبات بين تلك الفئات وفي البلدان المحددة سلفا .