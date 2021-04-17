اخبار الخليج

جامعة إسرائيلية تكتشف علاجا جديدا لفيروس كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها باللغة العربية على "تويتر"، تغريدة جديدة لها، مساء اليوم السبت، أكدت من خلالها أن باحثين من جامعة بن غوريون نجحوا في تحديد جزئيات في زبادي الكفير (لبن متخمر) فعالة في علاج حالات التهاب عديدة.

وأشارت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، إلى أنه من بين تلك الحالات "عواصف السيتوكين" التي يسببها فيروس ، والتي يعتقد أنها السبب الرئيسي وراء وفاة المصابين بكورونا.

و"الكفير" أو اللبن هو مشروب مخمر يصنع بخلط حليب الأبقار أو الماعز مع مزيج من الكائنات الحية الدقيقة، مثل الخميرة والبكتيريا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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