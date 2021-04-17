أمريكا تقدم مساعدات جديدة إلى "الأونروا" 

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت السفارة الأمريكية في القاهرة بيانا على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم السبت، أكدت من خلاله أن الإدارة الأمريكية تخطط بالتعاون مع الكونغرس لاستئناف تقديم المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين، بقيمة 75 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والإنمائية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويضاف إلى هذه الأرقام، 10 ملايين دولار لبرامج بناء السلام من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، و150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وأكدت الصفحة الرسمية للسفارة نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلادها ستستأنف برامج المساعدة الأمنية الحيوية، على أن يتم تقديم جميع المساعدات المذكورة بما يتفق مع قانون الولايات المتحدة.

وتشمل المساعدة الاقتصادية دعم تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة من آثار جائحة كورونا، ودعم الأسر المحتاجة للوصول إلى الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثل الغذاء والمياه النظيفة؛ ومساعدة المجتمع المدني الفلسطيني، ودعم جزء من هذا التمويل شبكة مستشفيات القدس الشرقية، التي تواصل تقديم العلاجات الضرورية والمنقذة للحياة للفلسطينيين.

يأتي هذا التمويل بالإضافة إلى 15 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لمواجهة أزمة كورونا، وانعدام الأمن الغذائي، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في آذار/مارس الماضي.

وأشار البيان الأمريكي إلى استئناف الخدمات التي تقدّمها للأونروا، بما في ذلك تعليم أكثر من 500 ألف طفل فلسطيني، مما يوفّر لهم الأمل والاستقرار في مناطق وجود الأونروا الخمس، في لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.