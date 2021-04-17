ماذا يمثل يوم 17 أبريل في حياة الملك سلمان؟

دبي - محمود عبدالرازق -

نشرت "دارة الملك عبد العزيز"، اليوم السبت، على حسابها في تويتر، وثيقة تكشف أنه في مثل هذا اليوم 17 من شهر أبريل عام 1955، صدر الأمر الملكي بتعيين الأمير، وقتها، سلمان بن عبد العزيز، أميراً لمنطقة الرياض.

​واستمر الأمير، وقتها، سليمان أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من خمسة عقود، أشرف خلالها على عملية تحول المنطقة من بلدة متوسطة الحجم يسكنها نحو 200 ألف نسمة إلى إحدى أسرع العواصم نموًا في العالم العربي اليوم.

ودارة الملك عبد العزيز، مؤسسة ثقافية، مقرها الرياض، متخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم العربي.

وتعود الوثيقة التي نشرتها دارة الملك عبد العزيز، إلى أكثر من 66 عاماً، وهي للملك سعود بن عبد العزيز.