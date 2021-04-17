اليمن... حصيلة ضحايا كورونا في مناطق سيطرة الحكومة تزيد على 1100

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقالت الصحة اليمنية، في بيان: "إن فرقها الطبية سجلت 4 وفيات في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، وثلاث في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، وثلاث أخرى في محافظة شبوة (جنوب شرقي)، وحالة وفاة في محافظة لحج (جنوب)".

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وأضافت: "تم تسجيل 28 إصابة جديدة في تعز، و7 في لحج، و7 إصابات أخرى في شبوة، و6 في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، وثلاث في محافظة البيضاء (وسط البلاد)، وإصابتين في محافظة الضالع (وسط)، وإصابة في محافظة مأرب (شمال شرقي)، وأخرى في حضرموت".

وأشارت إلى "شفاء 5 حالات، جميعها في حضرموت، باستثناء حالة واحدة في شبوة، ما يرفع عدد الحالات التي تعافت من الوباء إلى 2209".

كانت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد قد وافقت، الاثنين الماضي، على اعتماد 5 مليارات ريال (الدولار الأمريكي يساوي نحو 260 ريالا يمنيا) لمواجهة الموجة الثانية من تفشي الوباء.

وستخصص هذه الأموال لتوفير الأجهزة والأدوية والملابس الوقائية وأدوات السلامة، إضافة إلى صرف الموازنات التشغيلية لمراكز العزل ومستحقات العاملين في الخطوط الأمامية لضمان استمرارية العمل، وتجنب مضاعفات قصور الموارد القائم حاليا، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عدن والرياض.