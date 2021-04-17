مصر... وفاة مرشح سابق لرئاسة الجمهورية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت بوابة "أخبار اليوم" إن البسوطيسي شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، فضلا عن ترشحه لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2012.

وتم تشيع جنازة البسطويسي عقب صلاة العصر، اليوم السبت، من مسجد السيدة نفيسة.

يشار إلى أن البسطويسي كان أحد الرموز الفاعلين في تيار استقلال القضاء قبل ثورة 25 يناير 2011، رغم قضائه بضع سنوات معارا إلى دولة الكويت.

واستقال البسطويسي من القضاء تمهيدا لترشحه للرئاسة في 2012، حيث ترشح ممثلا لحزب التجمع، وحصل على 29 ألف صوت تقريبا.

وكان الراحل قد أعلن تأييده لحركة تمرد خلال عام حكم الإخوان، وعاد من عمله بالكويت ليوقع استمارة المطالبة بعزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ثم عاد البسطويسي إلى عمله القانوني بالكويت، واعتزل المشهد السياسي تماما.