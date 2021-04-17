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العراق: قوات التحالف الدولى تسهم فى تأمين حدودنا وبالأخص مع سوريا

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القاهرة - سامية سيد -  أكدت قيادة العمليات المشتركة فى العراق اليوم /السبت/ مساهمة قوات التحالف الدولي في تأمين الحدود العراقية، وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - "إن قوات التحالف الدولي قدمت عددا من المواد التي تسهم في عملية ضبط الحدود وبالأخص الحدود العراقية السورية".

وأضافت القيادة أن قوات التحالف منحت أسلاكا شائكة وموانع سلكية، حيث تعتبر هذه هي الدفعة الأولى من سلسلة دفعات سوف تستلمها القوات الأمن العراقية.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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