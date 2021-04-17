شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: قوات التحالف الدولى تسهم فى تأمين حدودنا وبالأخص مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قيادة العمليات المشتركة فى العراق اليوم /السبت/ مساهمة قوات التحالف الدولي في تأمين الحدود العراقية، وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - "إن قوات التحالف الدولي قدمت عددا من المواد التي تسهم في عملية ضبط الحدود وبالأخص الحدود العراقية السورية".