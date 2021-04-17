زلزال بقوة 4.3 درجات بمقياس ريختر يضرب المغرب

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد المغربى للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بقوة 4,3 درجات بمقياس ريختر، اليوم /السبت/ بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد - في بيان - أن مركز الهزة في منطقة اقليم الدريوش، وقعت في حدود الساعة التاسعة و51 دقيقة و29 ثانية (توقيت جرينيتش).



وأضاف البيان أن هذه الهزة سجلت على عمق 6 كلم، عند التقاء خط العرض 35.584 درجة شمالا وخط الطول 3.609 درجة غربا.