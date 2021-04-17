كأس الاتحاد الإنجليزي الستي يقابل تشيلسي

الكويت - هبة التوبجي - يلتقي اليوم السبت على إستاد “ويمبلي”، تشيلسي ومانشستر سيتي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



ويدخل الفريقان المباراة وهما في حالة فنية ومعنوية مرتفعة، بعد تأهلهما إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوز “البلوز” أمام بورتو 2-1، ذهاباً وإياباً في ربع النهائي، بينما نجح السيتي في إقصاء بروسيا دورتموند 4-2، في مجموع المباراتين.

وعلى المستوى المحلي يمر الفريقين بفترة مميزة للغاية، حيث اقترب مانشستر سيتي من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، بينما عاد فريق تشيلسي إلى المنافسة على المربع الذهبي، والتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي من جديد، بعد فترة التخبط التي مر بها الفريق في بداية الموسم.