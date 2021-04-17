شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار وجريان السيول بمحافظة الطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقاطع لهطول أمطار وجريان السيول على محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.



ويظهر مقطع هطول أمطار غزيرة على شرق المحافظة أدت إلى جريان السيول بوادي جليل، وفى مقطع آخر، يظهر تساقط زخات البرد بالوادي.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى أجزاء من مناطق( حائل، القصيم ،الرياض).

ويستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقني (الجوف ، تبوك ) تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.