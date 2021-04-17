شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز الفطر في رمضان بسبب الصداع؟ الشيخ المصلح يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم من أفطر في رمضان بسبب الصداع.

وقال الشيخ المصلح: “إذا كان الشخص مريضا فإن الله تعالى قد أذن للمريض بالفطر كما في قوله تعالى { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

وتابع الشيخ المصلح: “الله سبحانه وتعالى أعطى رخصة للمريض؛ سواء كان بصداع أو بغيره من أنواع الأمراض، أن يفطر بما أحل الله له مما يدفع عنه الأذى”.

وختم الشيخ خالد المصلح بقوله “لكن هذا الشخص أفطر بالدخان من حيث ما ذكر، ومن حيث الفطر للمرض فلا حرج عليه، ولكن كونه أفطر على هذا النوع من المفطرات فهو آثم بتناوله هذا الأمر بسبب ما فيه من أضرار”.