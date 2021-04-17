شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية خلال 12 ساعة.. عطل مفاجئ بموقع «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حدث عطل مفاجئ منذ قليل بموقع “تويتر”، حال دون دخول المستخدمين على منصة ‏التواصل الاجتماعي ، وهو العطل الثاني خلال 12 ساعة ‏الماضية.‏ وكانت شركة تويتر أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس ‏‏(الجمعة) عن انقطاع خدمات موقعها بشكل مؤقت لدى بعض ‏المستخدمين حول العالم، مؤكدة أنها تعمل على إصلاح مشكلة في ‏الدخول إلى تويتر بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في ‏المنصة‎.‎

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