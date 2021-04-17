شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 28 وفاة و1618 إصابة بكورونا بفلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت تسجيل 28 وفاة، و1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1773 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 7ر88 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3ر10 %، ونسبة الوفيات 0ر1 % من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 172 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 51 على أجهزة التنفس الاصطناعي.