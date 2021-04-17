"أنصار الله" تعلن قصف "هدف حساس" في قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال سريع، اليوم السبت، على حسابه على موقع "تويتر" إن "سلاح الجو المسير" نفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد لجوية في خميس مشيط.

وأوضح سريع أن المسيرة التي نفذت الهجوم من طراز "قاصف 2k"، وأنها استهدفت "مركزا عسكريا حساسا"، عى حد تعبيره.

وقال سريع إن هذا الهجوم يأتي "ردا على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا".

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.