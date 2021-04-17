وزير الأمن الصومالى: أشخاص يعملون على حل الجيش "باستخدام نظام عشائرى"

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الأمن الداخلى فى الحكومة الفيدرالية الصومالية حسن حندبى جمعالى، أن هناك أشخاصًا يعملون على تأجيج حرب أهلية وحل الجيش الوطني باستخدام نظام عشائرى.

وأكد جمعالي - في مؤتمر صحفي، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أنه ليست هناك حاجة في الوقت الحاضر لاشتعال حرب أهلية تؤدي إلى تدمير البلد وتشريد المدنيين، مشيرا إلى أنه "لا توجد خطة حكومية لشن حرب على أي فرد بعينه".



ودعا وزير الأمن الداخلي الصومالي إلى وقف هذه الأعمال وعدم إلحاق الضرر بالمدنيين المسالمين والحفاظ على سيادة القانون والأمن العام.