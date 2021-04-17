وزير الخارجية اليونانى يؤكد دعم بلاده لليبيا واستعدادها للتعاون معها

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس دعم بلاده لليبيا واستعدادها لتعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت بوابة (الوسط) الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء ديندياس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم /السبت/، بمقر السفارة الليبية بأثينا، حيث أثنى المنفي على دعم اليونان للعملية السياسية في ليبيا، مشددا على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.

يذكرأن، طالب السفير الليبى فى روما عمر الترهونى، بسرعة فتح المجال الجوي الليبي الإيطالي في أقرب وقت ممكن؛ نظراً لأهمية وجود اتصالات مباشرة بين البلدين.

ودعا الترهوني - وفقا لما أوردته بوابة (أفريقيا) الإخبارية الليبية، اليوم /السبت/ - إلى الإسراع في إعادة فتح المجال الجوي الليبي الإيطالي ورفع الحظر المفروض على طيران ليبيا.



وكان وفد من شركة "إيناف" الإيطالية، برئاسة الرئيس التنفيذي باولو سيميونى، التقى خلال - الأيام الماضية في العاصمة الليبية طرابلس - وزير النقل الليبي محمد سالم الشهوبي، ورئيس هيئة الطيران المدني الليبية مصطفى بن عمار، من أجل التخطيط لإعادة إطلاق الطيران المدني لليبيا، وتشجيع إعادة الروابط المباشرة مع إيطاليا وأوروبا.