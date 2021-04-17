شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لأمانة جدة.. «المرور» يضبط قائد مركبة عليها عدة مخالفات مرورية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، ضبط قائد شاحنة تابعة لأمانة محافظة جدة، بسبب قيادته شاحنة عليها عدد من المخالفات لنظام المرور.
وأوضح المرور، أنه تم القبض على قائد المركبة، وجرى إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وكان أحد رواد مواقع التواصل قد نشر صورًا للشاحنة التابعة للأمانة، مبينًا أنها كانت تسير على طريق الأمير ماجد بلا أنوار فرامل، وأنها كادت أن تتسبب في حادِث مروري.
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