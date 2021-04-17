شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تحذر: التأخر في تجديد هوية المقيم تعرض صاحبها لهذه العقوبات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
جددت المديرية العامة للجوازات التأكيد على تطبيق الغرامة المقررة، حال تأخر المقيم في تجديد الهوية.
وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر”، أن عدم تجديد هوية مقيم، يعرض صاحبها للعقوبات، في المرة الأولى غرامتها 500 ريال.
وأضافت أنه في المرة الثانية يتم دفع غرامة قدرها 1000 ريال، وفى المرة الثالثة الإبعاد.
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